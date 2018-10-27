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Лукашенко готов отменить один из своих указов
Александр Лукашенко выразил готовность отменить свой указ № 488 от 23 октября 2012 года «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Новое правительство предлагает заменить его иным документом.
Как рассказал первый заместитель премьер-министра, председатель Совета по развитию предпринимательства при президенте Александр Турчин 25 октября в интервью программе «Разговор у президента» на телеканале
«Президент поддержал эту инициативу. Дал поручение внести предложение, конкретно какие нормы в какие законы, указы, декреты надо внести, обсудить это с Комитетом госконтроля и внести ему эти предложения», - рассказал Турчин.
11 февраля этого года Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1» уже говорил о том, что данный документ будет отменен, так как наносит вред добросовестным бизнесменам. 30 мая на совместном заседании обеих палат Национального собрания Василий Матюшевский заявил, что в борьбе с лжепредпринимательством государственные органы «впали в крайности», и подчеркнул, что данный указ нанес невероятный ущерб предпринимательству в стране.
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Александр Лукашенко выразил готовность отменить свой указ № 488 от 23 октября 2012 года «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых...
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