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8-месячной девочке перерезали горло. Пьяной компании мешал её плач
Трагедия случилась в Лунинце вечером 27 октября.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал
- УСК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребёнка в Лунинце. По данным следствия, 28-летний лунинчанин, придя домой, обнаружил труп дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребёнка и 47–летний знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения.
Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь.
- По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать ребёнка и её знакомый. Указанная семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Координацию работы следственно-оперативной группы на месте происшествия осуществлял начальник УСК по Брестской области Александр Рахманов, - подчеркнул Дмитрий Иванюк.
По информации Медиа-Полесья, накануне вечером в гости в семью пришла пара - сожитель с сожительницей. Во время застолья компанию раздражал плач малышки.
Ребёнка убили, перерезав ему горло.
В семье воспитывается двое старших детей - мальчики 4-х и 6-ти лет.
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Трагедия случилась в Лунинце вечером 27 октября.
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