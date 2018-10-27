8-месячной девочке перерезали горло. Пьяной компании мешал её плач

Медиа-Полесью : Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал





- УСК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребёнка в Лунинце. По данным следствия, 28-летний лунинчанин, придя домой, обнаружил труп дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребёнка и 47–летний знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения.





Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь.

- По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать ребёнка и её знакомый. Указанная семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Координацию работы следственно-оперативной группы на месте происшествия осуществлял начальник УСК по Брестской области Александр Рахманов, - подчеркнул Дмитрий Иванюк.











