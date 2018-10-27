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Доставайте зонтики. В понедельник в Беларуси выпадут сильные дожди и мокрый снег
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Белгидрометцентр
Водителям самое время перейти на зимнюю резину. Из-за мокрого снега и сильных дождей ситуация возникнет опасная ситуация на дорогах. Будьте осторожны − можете уйти в занос или потерять управляемость автомобилем.
В Минске обещают дожди вообще всю неделю. Но холодно будет только в понедельник, дальше ждём потепление до 10-14 градусов.
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Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности на понедельник 29 октября. В большинстве районов страны утром и днём пройдут сильные дожди. В Минске и...
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