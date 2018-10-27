Доставайте зонтики. В понедельник в Беларуси выпадут сильные дожди и мокрый снег

Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности на понедельник 29 октября. В большинстве районов страны утром и днём пройдут сильные дожди. В Минске и Минской области ожидают ещё и мокрый снег.

Водителям самое время перейти на зимнюю резину. Из-за мокрого снега и сильных дождей ситуация возникнет опасная ситуация на дорогах. Будьте осторожны − можете уйти в занос или потерять управляемость автомобилем.

В Минске обещают дожди вообще всю неделю. Но холодно будет только в понедельник, дальше ждём потепление до 10-14 градусов.