Раздавленная горем Пугачева резко осунулась



Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

подписала кадр(орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На снимке обе певицы предстали в естественном образе, без капли макияжа. С первого взгляда даже сложно понять, кто из них мать, а кто дочь. Фанаты семьи Пугачевой пришли в восторг от такого сходства. Народ оставил сотни лестных комментариев под постом.Однако нашлись и те, кто обратил внимание на уставший вид Примадонны.написали хейтеры.Вероятно,выглядела не лучшим образом из-за того, что буквально раздавлена горем из-за смерти друга. Днем ранее Алла Борисовна оставила в Instagram трогательное послание к– написала Примадонна.