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Раздавленная горем Пугачева резко осунулась

28.10.2018 14:16 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram трогательную фотографию. На снимке певица позирует с мамой Аллой Пугачевой.

"Выходной с мамой", – подписала кадр Кристина Орбакайте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На снимке обе певицы предстали в естественном образе, без капли макияжа. С первого взгляда даже сложно понять, кто из них мать, а кто дочь. Фанаты семьи Пугачевой пришли в восторг от такого сходства. Народ оставил сотни лестных комментариев под постом.

Однако нашлись и те, кто обратил внимание на уставший вид Примадонны. "Как же Алла осунулась. Мешки под глазами, волосы гнездом", "Одинаково уставшие", "Ух, постарела Пугачева, конечно. Сколько ни молодись, а природа берет свое, страшные болячки уже не скроешь, жуть одним словом. Держитесь, Алла Борисовна", – написали хейтеры.


Вероятно, Алла Пугачева выглядела не лучшим образом из-за того, что буквально раздавлена горем из-за смерти друга. Днем ранее Алла Борисовна оставила в Instagram трогательное послание к Николаю Караченцову. "Прощай,Коля!" – написала Примадонна.

 
 
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Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram трогательную фотографию.
 
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