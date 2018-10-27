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В Минске идет шествие памяти предков "Дзяды". Онлайн
Фото: Вадим Замировский
В 12 часов колонна шествием двинулась от завода «Луч» к урочищу Куропаты — месту захоронения жертв сталинских репрессий, где в 15 часов начнется митинг. Организатором акции, как и в прошлые годы, выступила Консервативно-христианская партия — БНФ, которую возглавляет Зенон Позняк, живущий сегодня в эмиграции.
Акция разрешена Мингорисполкомом.
Стрим
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28 октября в день памяти предков "Дзяды" в Минске проходит традиционнная акция оппозиции.
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