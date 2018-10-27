

Фото: Вадим Замировский

В 12 часов колонна шествием двинулась от завода «Луч» к урочищу Куропаты — месту захоронения жертв сталинских репрессий, где в 15 часов начнется митинг. Организатором акции, как и в прошлые годы, выступила Консервативно-христианская партия — БНФ, которую возглавляет Зенон Позняк, живущий сегодня в эмиграции.Акция разрешена Мингорисполкомом.