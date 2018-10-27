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"Все хотят нашей помощи". Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США

28.10.2018 13:36 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Президент Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Иллинойс заявил о «желании России получать от США экономическую помощь». Это он объяснил хорошо проделанной работой по развитию американской экономики.

Россия хочет получить от США помощь после достигнутых американской экономикой успехов, заявил президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Иллинойс. Трансляцию мероприятия вел телеканал NBC.

Трамп отметил, что за свое президентство развил американскую экономику, в связи с чем многие страны хотят получить от США экономическую помощь. ​«Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Потому что мы добились такого богатства, и я проделал действительно хорошую работу — $ 11,7 трлн. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи», — сказал Трамп. Других подробностей об этом он не привел, как и не указал, в каких именно областях Москва надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя прошедшую в июле встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп отметил, что во взаимоотношениях с российским президентом «все отлично». Одновременно американский президент вновь упрекнул Германию за то, что она платит России «миллиарды долларов в месяц» за газ, в то время как «Европа хочет, чтобы мы защищали ее и Германию от России».

Днем ранее на митинге в Северной Каролине Трамп заявил, что его победа на выборах 2016 года — «худшее, что случилось с Россией», однако добавил, что с Москвой нужно «поладить». До этого стало известно, что очередная встреча Путина и Трампа пройдет 11 ноября в Париже в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Заявление о новой встрече прозвучало на фоне намерений США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД).

 
 
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Президент США на встрече со сторонниками заявил о "желании России получать от США экономическую помощь".
 
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