"Все хотят нашей помощи". Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США

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Россия хочет получить от США помощь после достигнутых американской экономикой успехов, заявил президентна встрече со своими сторонниками в штате Иллинойс. Трансляцию мероприятия вел телеканал NBC.Трамп отметил, что за свое президентство развил американскую экономику, в связи с чем многие страны хотят получить от США экономическую помощь. ​— сказал Трамп. Других подробностей об этом он не привел, как и не указал, в каких именно областях Москва надеется на помощь Вашингтона.Комментируя прошедшую в июле встречу с президентом Россиив Хельсинки, Трамп отметил, что во взаимоотношениях с российским президентом. Одновременно американский президент вновь упрекнул Германию за то, что она платит России «миллиарды долларов в месяц» за газ, в то время какДнем ранее на митинге в Северной Каролине Трамп заявил, что его победа на выборах 2016 года —, однако добавил, что с Москвой нужно «поладить». До этого стало известно, что очередная встреча Путина и Трампа пройдет 11 ноября в Париже в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Заявление о новой встрече прозвучало на фоне намерений США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД).