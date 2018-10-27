В Лунинце дома убили годовалого ребенка

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По данным следствия, 27 октября около 19 часов 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп годовалой дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и 47-летний знакомый семьи. Оба были пьяны.Возбуждено уголовное дело за убийство малолетней. Задержаны мать ребенка и ее знакомый.Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.Как сообщилиместные жители, у малышки было перерезано горло. Официального подтверждения этой информации нет.