Доллар растет, а евро синхронно падает. Сохранится ли тенденция и что будет с рублем на предстоящей неделе?

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— отмечает, финансовый консультант TeleTrade.Эксперт обращает внимание, что курс доллара на международном рынке сейчас на полуторагодовых максимумах.При этом предстоящие промежуточные выборы в США не позволяют с уверенностью оценивать дальнейшие перспективы доллара как благоприятные, считает аналитик.— отмечает Жанна Кулакова. —Эксперт прогнозирует, что наиболее вероятным сценарием на ближайшую неделю видится умеренное ослабление белорусского рубля к корзине и постепенный рост курса доллара.