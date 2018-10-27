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Рэпера Гуфа избили в Москве
Антон Волков / РИА Новости
Гуф получил травмы, но отказался от госпитализации. Он уже написал заявление в полицию, уточнил источник.
В столичном управлении МВД подтвердили факт обращения с заявлением о телесных повреждениях, однако не рассказали, кто именно обратился в полицию.
«Пятый канал» уточняет, что в отделение Гуф приехал в сопровождении своей подруги, певицы группы «А-Студио» Кэти Топурия.
Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr, является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.
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Рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, избили в одном из ночных клубов Москвы.
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