Рэпера Гуфа избили в Москве



Антон Волков / РИА Новости

РИА Новости

получил травмы, но отказался от госпитализации. Он уже написал заявление в полицию, уточнил источник.В столичном управлении МВД подтвердили факт обращения с заявлением о телесных повреждениях, однако не рассказали, кто именно обратился в полицию.«Пятый канал» уточняет, что в отделение Гуф приехал в сопровождении своей подруги, певицы группы «А-Студио»Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr, является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.