ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рэпера Гуфа избили в Москве

28.10.2018 13:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Антон Волков / РИА Новости
Российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, избили в одном из ночных клубов Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Гуф получил травмы, но отказался от госпитализации. Он уже написал заявление в полицию, уточнил источник.

В столичном управлении МВД подтвердили факт обращения с заявлением о телесных повреждениях, однако не рассказали, кто именно обратился в полицию.

«Пятый канал» уточняет, что в отделение Гуф приехал в сопровождении своей подруги, певицы группы «А-Студио» Кэти Топурия.

Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года, он участвовал в группах Rolexx и Centr, является одним из создателей лейблов «ЦАО Records» и «ZM Nation», артист лейблов Gazgolder и Warner Music Group.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, избили в одном из ночных клубов Москвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Производители шампиньонов в Беларуси присматриваются к российскому рынку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика