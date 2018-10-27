Оптическая иллюзия чуть не испортила репутацию невесты



Фото: The Mirror

Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.Фото: соцсетиОдин неудачный кадр чуть не испортил репутацию невесты. Об этом сообщает издание The Mirror.В Сети обсуждают оптическую иллюзию, поставившую невесту в неловкое положение.Кажется, что у невесты задралось платье, и все видят ее наготу, но на самом деле перед ней стоит девушка с голым плечом.- написала женщина в соцсети.— прокомментировал пользователь.Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.