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Оптическая иллюзия чуть не испортила репутацию невесты

28.10.2018 13:24 — Разное | UDF  
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Фото: The Mirror
Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.

Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.Фото: соцсети
Один неудачный кадр чуть не испортил репутацию невесты. Об этом сообщает издание The Mirror.

В Сети обсуждают оптическую иллюзию, поставившую невесту в неловкое положение.

Кажется, что у невесты задралось платье, и все видят ее наготу, но на самом деле перед ней стоит девушка с голым плечом.

"Мой четырехлетний сын спросил, почему она полураздетая", - написала женщина в соцсети.

"Дайте адрес этой вечеринки", — прокомментировал пользователь.

Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.

 
 
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Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.
 
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