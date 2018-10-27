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Оптическая иллюзия чуть не испортила репутацию невесты
Фото: The Mirror
Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.Фото: соцсети
Один неудачный кадр чуть не испортил репутацию невесты. Об этом сообщает издание The Mirror.
В Сети обсуждают оптическую иллюзию, поставившую невесту в неловкое положение.
Кажется, что у невесты задралось платье, и все видят ее наготу, но на самом деле перед ней стоит девушка с голым плечом.
"Мой четырехлетний сын спросил, почему она полураздетая", - написала женщина в соцсети.
"Дайте адрес этой вечеринки", — прокомментировал пользователь.
Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.
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Заинтересовала пользователей и блондинка в черном платье, которая, как кажется, готова рвануть с места и сделать что-то страшное.
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