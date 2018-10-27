

Наталья Игрунова. Фото: ren.tv





У Игруновой после произошедшего синяк под глазом. Специалисты подозревают у нее перелом. По данным, звезду "Дома-2" в ближайшее время ждет операция.Имя обидчика Игруновой пока не известно. Причина конфликта тоже.Наталья Игрунова на проекте недавно - всего 20 дней. Вместе с ней на шоу пришел молодой человек Павел Уломский.