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Фото: звезду "Дома-2" били по лицу до переломов

28.10.2018 13:22 — Разное | UDF  
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Наталья Игрунова. Фото: ren.tv
Стали известны подробности о состоянии звезды "Дома-2" Натальи Игруновой, попавшей в московскую больницу после избиения. В произошедшем участница проекта винит некую девушку.

У Игруновой после произошедшего синяк под глазом. Специалисты подозревают у нее перелом. По данным РЕН ТВ, звезду "Дома-2" в ближайшее время ждет операция.

Имя обидчика Игруновой пока не известно. Причина конфликта тоже.

Фото: звезду "Дома-2" били по лицу до переломов

Наталья Игрунова на проекте недавно - всего 20 дней. Вместе с ней на шоу пришел молодой человек Павел Уломский.

 
 
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В произошедшем участница проекта винит некую девушку.
 
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