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Фото: звезду "Дома-2" били по лицу до переломов
Наталья Игрунова. Фото: ren.tv
У Игруновой после произошедшего синяк под глазом. Специалисты подозревают у нее перелом. По данным
Имя обидчика Игруновой пока не известно. Причина конфликта тоже.
Наталья Игрунова на проекте недавно - всего 20 дней. Вместе с ней на шоу пришел молодой человек Павел Уломский.
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В произошедшем участница проекта винит некую девушку.
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