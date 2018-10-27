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СМИ сообщили о гибели владельца "Лестера". Его вертолет упал рядом со стадионом

28.10.2018 15:22 — Разное | Tut.by  
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На борту разбившегося вертолета «Лестер Сити» находились пять человек, среди них владелец футбольного клуба Вишай Шривадданапрабха и его дочь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Информацию о пяти находившихся на борту людях подтверждает источник Sky Sports.


Reuters



Помимо них, на борту находились два пилота и один пассажир, чья личность пока не известна. Источник отметил, что в настоящее время нет подтвержденных данных о том, выжил ли кто-нибудь из находившихся в вертолете.

Накануне вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи разбился возле домашнего стадиона «Кинг Пауэр» в Лестере. После падения вертолет загорелся. Телеканал BBC News со ссылкой на очевидцев сообщал, что возможной причиной произошедшего мог стать отказ хвостового винта.

Телеканал Sky Sports утверждал, что на борту вертолета не было ​вице-президента клуба «Айаватта», который является сыном Шривадданапрабхи, и спортивного директора Джона Радкина. BBC News и The Mirror со ссылкой на источники сообщали, что на борту находился владелец футбольного клуба.

 
 
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На борту разбившегося вертолета "Лестер Сити" находились пять человек, среди них владелец футбольного клуба Вишай Шривадданапрабха и его дочь. Об этом сообщает...
 
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