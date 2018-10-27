|
СМИ сообщили о гибели владельца "Лестера". Его вертолет упал рядом со стадионом
На борту разбившегося вертолета «Лестер Сити» находились пять человек, среди них владелец футбольного клуба Вишай Шривадданапрабха и его дочь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Информацию о пяти находившихся на борту людях подтверждает источник Sky Sports.
Телеканал Sky Sports утверждал, что на борту вертолета не было вице-президента клуба «Айаватта», который является сыном Шривадданапрабхи, и спортивного директора Джона Радкина. BBC News и The Mirror со ссылкой на источники сообщали, что на борту находился владелец футбольного клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту разбившегося вертолета "Лестер Сити" находились пять человек, среди них владелец футбольного клуба Вишай Шривадданапрабха и его дочь. Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)