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Стал известен график рабочих и выходных дней в предстоящие два месяца

28.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Праздничные дни, а также переносы рабочих дней утверждены Советом Министров.

Так, в следующем месяце среда, 7 ноября, будет выходным днем. Как известно, в этот день отмечается годовщина Октябрьской революции. В связи с этим переносом выходных и рабочих дней в последнем осеннем месяце не предвидится.

Зато в декабре следует быть готовым к таким переносам  — в связи с католическим Рождеством 24 и 25 декабря в стране объявлены выходными днями. Это – понедельник и вторник.

Выходным днем будет еще один понедельник – последний день 2018 года, 31 декабря. Две декабрьские субботы объявлены рабочими – 22 и 29 декабря.


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Праздничные дни, а также переносы рабочих дней утверждены Советом Министров. Так, в следующем месяце среда, 7 ноября, будет выходным днем.
 
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