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Президент Польши не считает закрытым вопрос о послевоенных репарациях со стороны Берлина

28.10.2018 14:08 — Разное | Интерфакс  
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

"По моему мнению, соглашение по теме репарационных выплат не достигнуто", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье в немецкой газете "Бильд".

По словам А.Дуды, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован". В частности, он указал на Варшаву, которая "была снесена до основания" немецкими войсками.

Заявление А.Дуды прозвучало в преддверии встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая запланирована на 2 ноября в Варшаве.

 
 
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. "По моему мнению,...
 
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