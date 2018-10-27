В Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери

Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Лунинце отец вернулся домой и обнаружил тело дочери. Находившиеся в квартире мать малышки с другом семьи были пьяны.

Как сообщает УСК по Брестской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью». По подозрению в совершении преступления задержаны мать девочки и знакомый женщины.



Фото: скриншот телеграм-канала СК

Отмечается, что семья состоит на учёте, как находящаяся в социально опасном положении.

Проводятся неотложные следственные действия.

Зимой 2018 года общественность всколыхнули смерти маленьких детей в Пинском районе и в Слуцке.