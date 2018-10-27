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В Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери

28.10.2018 15:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Лунинце отец вернулся домой и обнаружил тело дочери. Находившиеся в квартире мать малышки с другом семьи были пьяны.  

Как сообщает УСК по Брестской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью». По подозрению в совершении преступления задержаны мать девочки и знакомый женщины.  

В Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери
Фото: скриншот телеграм-канала СК  

Отмечается, что семья состоит на учёте, как находящаяся в социально опасном положении.  

Проводятся неотложные следственные действия.  

Зимой 2018 года общественность всколыхнули смерти маленьких детей в Пинском районе и в Слуцке. 

В обоих случаях на телах были следы побоев – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Лунинце отец вернулся домой и обнаружил тело дочери. Находившиеся в квартире мать малышки с другом семьи были пьяны.   Как...
 
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