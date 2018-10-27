|
В Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери
Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Лунинце отец вернулся домой и обнаружил тело дочери. Находившиеся в квартире мать малышки с другом семьи были пьяны.
Как
Отмечается, что семья состоит на учёте, как находящаяся в социально опасном положении.
Проводятся неотложные следственные действия.
Зимой 2018 года общественность всколыхнули смерти маленьких детей в Пинском районе и в Слуцке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Лунинце отец вернулся домой и обнаружил тело дочери. Находившиеся в квартире мать малышки с другом семьи были пьяны. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)