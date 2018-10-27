ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей

28.10.2018 14:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. Стрельба в американском Питтсбурге: погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атака произошла в одной из синагог города.

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей

Нападавший был вооружен штурмовой винтовкой и тремя пистолетами. Он ворвался в здание во время церемонии наречения детей, стал выкрикивать антисемитские лозунги и расстреливать посетителей.

После прибытия на место правоохранителей мужчина вступил с ними в перестрелку. В результате пострадали четыре офицера полиции, а сам нападавший был серьезно ранен и арестован. Сейчас его допрашивает ФБР.

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Стрельба в американском Питтсбурге: погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атака произошла в одной из синагог города. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Браславском районе туристка из России нашла человеческий череп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика