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В Браславском районе туристка из России нашла человеческий череп
Новости Беларуси. В озере Укля Браславского района туристка нашла череп человека.
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Костная часть головы лежала в водоёме на расстоянии метра от берега. Череп частично выступал над поверхностью воды, у него не было нижней челюсти, волос и мышц.
Признаки насильственных травм на костной части головы не обнаружены. Назначена медико-криминалистическая экспертиза.
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Новости Беларуси. В озере Укля Браславского района туристка нашла череп человека. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «Браслаўская звязда», жительница...
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