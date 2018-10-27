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В Браславском районе туристка из России нашла человеческий череп

28.10.2018 14:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В озере Укля Браславского района туристка нашла череп человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «Браслаўская звязда», жительница Санкт-Петербурга приехала в Беларусь и проводила время в деревне Укля. Прохаживаясь возле озера, женщина заметила человеческий череп.  

Костная часть головы лежала в водоёме на расстоянии метра от берега. Череп частично выступал над поверхностью воды, у него не было нижней челюсти, волос и мышц.  

Признаки насильственных травм на костной части головы не обнаружены. Назначена медико-криминалистическая экспертиза.  

 
 
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Новости Беларуси. В озере Укля Браславского района туристка нашла череп человека.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «Браслаўская звязда», жительница...
 
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