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Беларусь – союзник Путина и жертва Лукашенко

28.10.2018 15:55 — Разное | Партизан  
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Историки будущего еще определятся, когда началась новая холодная война в облегченной версии: то ли с агрессии Кремля против Украины, то ли позже, когда пошли взаимные санкции, и вернулась гонка вооружений. Конфликт в версии лайт, потому что Россия – не Советский Союз, да и Запад не такой единогласный, как раньше. В чем историки точно не будут сомневаться, так это в способности властей Беларуси до последнего уклоняться от принятия конкретной стороны в этом конфликте.

Беларусь – союзник Путина и жертва Лукашенко
О будущем белорусской многовекторности, и сможет ли Минск в дальнейшем получать дивиденды с агрессии России против Украины в программе на "Белсате" комментируют народный депутат Украины Мустафа Найем, военный аналитик из Киева Михаил Самусь и руководитель центра «Евразийские государства в переходный период» Андрей Елисеев.

Не прошло и двух недель от Форума регионов Беларуси и России в Могилеве, а в эти среду и четверг – едва ли не аналогичное мероприятие с регионами украинскими. Опять слова о дружбе, хотя еще недавно Лукашенко возмущался по поводу контрабанды, которая якобы идет в Беларусь от южных соседей, и рассказывал о верности союзу с Россией. В Украине этим никого не удивишь.

«Одни рассматривают Беларусь как ближайшего союзника РФ в отношении Украины. Другие – я среди них – как жертву договоренностей Александра Григорьевича и Владимира Владимировича», – говорит народный депутат Украины Мустафа Найем.

Кремлевские руководители не раз возмущались, что это они жертва союзнического соглашения. Мол, мы финансируем Минск, а тот не признает присоединения Крыма, торгует с Украиной – практически заправляет их танки. В прошлом году Беларусь заняла 70% украинского рынка нефтепродуктов.


«Я думаю, что Беларусь стремится действовать как можно дальше от России, стараясь не вступать в конфликт с Украиной, там где можно – естественно, зарабатывая на этом», – говорит вице-директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Зарабатываем на российских пищевых санкциях, собираем военно-транспортные МАЗы в Черкассах, где их называют «Богданами», продаем нефтепродукты, которые получаем без пошлины из России. Кажется, что чем соседям хуже, тем больше у Минска возможностей заработать.

«Насколько получится вести такую ​​удачную внешнюю политику, когда отношения между Западом и Россией будут ухудшаться, трудно предсказать. Если ставки в этой игре будут расти, то любая ошибка может принести огромный вред для страны, для региона», – считает Андрей Елисеев из исследовательского центра «Eurasian States in Transition» .

То есть если Вашингтон с Москвой вернутся к гонке вооружений (а первый шаг – расторжение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности – уже анонсирован), зарабатывать на конфликте станет еще труднее. Специалисты обращают внимание на то, что Москва уже сейчас пытается помешать минскому гешефту на войне.

«Россия на прошлой неделе объявила о введении санкций против Украины. И эти санкции касаются именно тех отраслей, которые могли бы быть использованы Беларусью для развития каких-то отношений. То есть, если белорусская компания сейчас начнет сотрудничать с украинской, это повлечет автоматические вторичные санкции», – отмечает Михаил Самусь.

Кроме прочего, о возможности официального Минска уклониться от директивы из Кремля говорили на Варшавском форуме безопасности. Мероприятие собрало тысячи участников – специалисты и политики со всего нашего региона. Из Беларуси не было ни одного из 150 выступающих. Из России в дискуссиях участвовали два человека. Присутствующие же специалисты в ответ на слова о независимой внешней политике Минска только улыбаются.

«К сожалению, я должен быть реалистом и сказать, как это выглядит со стороны стратегического планирования. Мы рассматриваем границу с Беларусью так же, как и границу с Калининградом. Другими словами, свобода передвижения российских войск по Беларуси, ну… очень велика», – говорит президент польского Фонда Казимежа Пулаского, организатор Варшавского форума безопасности Збигнев Писарский.

Ряд экспертов в нашей стране и за ее пределами обращает внимание на то, что тот же крымский или донбасский сценарий в Беларуси невозможен. Мол, слишком сильная авторитарная власть, нет у нас этнических конфликтов, да и армия в куда лучшем состоянии. Но это ли главное?

«Если человек смотрит российские телепрограммы, российскую аналитику, российские развлекательные шоу, российскую музыку и фильмы, получается, что человек как бы живет на этой земле, но его сознание – в России», – говорит Михаил Самусь.

Власти Беларуси признают, что контент российских СМИ в белорусском медиапространстве достигает чуть ли не двух третей. С другой стороны, об опасности для нашей страны говорят уже пятый год, а ничего страшного, кажется, не происходит. Но на форуме предупреждают, что помнить о самом худшем сценарии – необходимо.

«Беларусь – последняя страна постсоветского пространства, которой Россия может еще грозить такими вещами. Все остальные страны уже через это прошли. Грузия, Армения, вот Украина. Все эти страны получали подобные угрозы и на собственном опыте убеждались, что такие угрозы – реальные», – утверждает Мустафа Найем.

Эти угрозы кончались реальным военным конфликтом с реальной потерей территории. А если не быть готовыми к такому сценарию, то можно потерять и всю страну.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Историки будущего еще определятся, когда началась новая холодная война в облегченной версии: то ли с агрессии Кремля против Украины, то ли позже, когда пошли...
 
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