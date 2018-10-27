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«Ведомости»: Минобороны России разместит новейшие комплексы «Самарканд» в том числе и в Беларуси

28.10.2018 15:37 — Разное | Партизан  
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Министерство обороны России разместит новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области и Беларуси, сообщают «Ведомости».



Ведомство объявило тендер на закупку услуг по доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны России.

Согласно документации тендера, Минобороны развернет 16 комплексов «Самарканд» в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Работы по монтажу комплексов «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября следующего года, говорится в извещении о проведении закрытого аукциона.

 
 
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Министерство обороны России разместит новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской...
 
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