Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды в Лестере после матча с «Вест Хэм Юнайтед». Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь после крушения.

Уроженец Бангкока Шривадданапрабха выкупил клуб «Лестер Сити» летом 2010 года за 39 млн фунтов, а шесть лет спустя команда-аутсайдер неожиданно стала чемпионом английской премьер-лиги.

Это была первая в 132-летней истории «Лестера» победа в высшей лиге английского футбола. Шансы клуба на победу в чемпионате в начале сезона оценивались букмекерами как 1 к 5000.





Он посещал все домашние матчи «Лестер Сити», прилетая на стадион на собственном вертолете.





Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.













Один из очевидцев рассказал в интервью Sky Sports News: «Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся».





По словам одного из свидетелей, «хвостовой винт не работал, из-за чего вертолет закружило».





Фотограф Райан Браун, работавший на матче, сказал, что ему было хорошо видно, что произошло с вертолетом перед крушением. Он рассказал в интервью Би-би-си: «В буквальном смысле остановился двигатель, и я обернулся. Он [вертолет] издал стрекочущий звук, после чего шум затих. Лопасти закрутились, а затем я услышал громкий взрыв». Он рассказал, что побежал к месту крушения и увидел огромный шар пламени. Было похоже, что вертолет врезался в промышленный парк, примыкающий к стадиону.





Причины крушения пока неизвестны.