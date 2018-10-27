В Беларуси 29 октября объявлено штормовое предупреждение





В северной половине страны возможно выпадение мокрого снега. В Минске также ожидаются дожди, возможен мокрый снег.

Обильные осадки, включая мокрый снег, чреваты созданием опасных ситуаций на дорогах.

Еще не все автолюбители успели «переодеть» машины в зимнюю резину. Высока вероятность заносов, аквапланирования, потери управляемости автомобилем, что может привести к серьезным авариям.

Белгидрометцентрштормовое предупреждение на понедельник 29 октября. Поводом для объявления оранжевого уровня опасности стали сильные дожди, которые пройдут утром и днем в большинстве районов страны.