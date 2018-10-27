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В Беларуси 29 октября объявлено штормовое предупреждение
Некоторые районы может засыпать снегом.
Белгидрометцентр
В северной половине страны возможно выпадение мокрого снега. В Минске также ожидаются дожди, возможен мокрый снег.
Обильные осадки, включая мокрый снег, чреваты созданием опасных ситуаций на дорогах.
Еще не все автолюбители успели «переодеть» машины в зимнюю резину. Высока вероятность заносов, аквапланирования, потери управляемости автомобилем, что может привести к серьезным авариям.
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Некоторые районы может засыпать снегом.
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