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В Беларуси 29 октября объявлено штормовое предупреждение

28.10.2018 15:18 — Разное | Партизан  
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Некоторые районы может засыпать снегом.

Белгидрометцентр объявил штормовое предупреждение на понедельник 29 октября. Поводом для объявления оранжевого уровня опасности стали сильные дожди, которые пройдут утром и днем в большинстве районов страны.

В северной половине страны возможно выпадение мокрого снега. В Минске также ожидаются дожди, возможен мокрый снег.

Обильные осадки, включая мокрый снег, чреваты созданием опасных ситуаций на дорогах.

Еще не все автолюбители успели «переодеть» машины в зимнюю резину. Высока вероятность заносов, аквапланирования, потери управляемости автомобилем, что может привести к серьезным авариям.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые районы может засыпать снегом.
 
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