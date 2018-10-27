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Бойцы Кадырова приехали в Беларусь по приглашению Виктора Лукашенко
Инструкторов Российского университета спецназа в Беларусь пригласил и лично с ними встретился помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.
«Я благодарю дорого друга Виктора Лукашенко за организацию насыщенной программы для специалистов РУС», — написал в своем блоге в
Российским спецназовцам показали ряд научно-технических центров и крупных компаний ОПК Беларуси, базу спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» и «Центр специальной подготовки», пишет
Кадыров сообщил, что подписано соглашение о поставке РУС высокотехнологичного оборудования, необходимого для учебно-тренировочного процесса.
Виктор Лукашенко приезжал в Чечню в конце июня 2018 года. Военный вуз в Гудермесе помощнику президента Беларуси тогда показал лично глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Инструкторов Российского университета спецназа в Беларусь пригласил и лично с ними встретился помощник президента по национальной безопасности Виктор...
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