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Бойцы Кадырова приехали в Беларусь по приглашению Виктора Лукашенко

28.10.2018 15:11 — Разное | Партизан  
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Инструкторов Российского университета спецназа в Беларусь пригласил и лично с ними встретился помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.



«Я благодарю дорого друга Виктора Лукашенко за организацию насыщенной программы для специалистов РУС», — написал в своем блоге в ВК глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российским спецназовцам показали ряд научно-технических центров и крупных компаний ОПК Беларуси, базу спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» и «Центр специальной подготовки», пишет reform.by

Кадыров сообщил, что подписано соглашение о поставке РУС высокотехнологичного оборудования, необходимого для учебно-тренировочного процесса.

Виктор Лукашенко приезжал в Чечню в конце июня 2018 года. Военный вуз в Гудермесе помощнику президента Беларуси тогда показал лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

 
 
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Инструкторов Российского университета спецназа в Беларусь пригласил и лично с ними встретился помощник президента по национальной безопасности Виктор...
 
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