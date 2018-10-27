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Volkswagen является самой популярной маркой в Беларуси

28.10.2018 14:58 — Разное | Партизан  
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В собственности беларусов находится больше всего машин немецкого концерна.

Белстат опубликовал данные о числе легковых автомобилей, находящихся в собственности населения на 1 января 2018 года. С большим отрывом по популярности лидирует Volkswagen. Беларусы владеют 405 878 машинами данной марки, пишет reform.by

На втором месте с большим отрывом оказался Opel. У беларусов оказалось 224 743 автомобиля. На третьем месте также немецкий автопром. Насчитывается 196 138 Audi. Четвертое место у Ford с 188 230 машинами. Renault, в последние годы являющийся лидером продаж в сегменте новых машин, замыкает пятерку со 180 743 автомобилями.

На шестом месте Peugeot, которых в Беларуси насчитывается 118 826, на седьмом — Mercedes (91 242), на восьмом Citroen (88 085), на девятом — BMW (84 012), на десятом встречается первый неевропеец Nissan (79 497).

По данным Белстата, в стране также зарегистрировано 2 615 Geely.

 
 
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В собственности беларусов находится больше всего машин немецкого концерна.
 
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