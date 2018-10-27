В Гомеле и Орше почтили память жертв НКВД

"Белсат" . На Новобелицком кладбище в Гомеле православная община провела панихиду по похороненным здесь монахам Ченковского монастыря, которые до последнего не отрекались от своей веры. Волонтеры убрали наиболее старую часть кладбища, передает





«Это совпадает с Дедами, осеннем поминовением предков. Поэтому мероприятие связано логично — и поминовение предков, и поминовение расстрелянных. Именно поэтому у нас на кладбище стало традиционным читать списки репрессированных», — говорит волонтер Андрей Скидан.





Такой субботник прошел и в Орше на Кобыляцкой горе. В конце 80-ых годов прошлого века тогдашние советские власти признали, что именно здесь НКВД проводил массовые расстрелы.









«Я знаю о своем дедушке. Знаю, почему его расстреляли. Знаю все это из рассказов своей матери. Ей было 11 лет. Она хорошо помнит, как его забирали, как его били… Это наша история. От нее уже никуда не деться. Об этом нужно помнить», — отмечает внучка расстрелянного Дина Кацар.





Оршанское мероприятие неожиданно разрешили провести местные власти, которые ранее закрывали глаза на тему сталинских репрессий.



