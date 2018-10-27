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В Лунинце убили восьмимесячную девочку, чей плач мешал пьяной компании

28.10.2018 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лунинце убили восьмимесячную девочку, чей плач мешал пьяной компании
Фото из открытых источников

По данным Следственного комитета, 27 октября 28-летний мужчина пришел домой и обнаружил тело своей восьмимесячной дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились пьяные 25-летняя мать девочки и 47-летний знакомый семьи.

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По официально неподтвержденной информации, накануне вечером в гости к матери ребенка пришли знакомые мужчина и женщина. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент им стал мешать плач ребенка. В итоге кто-то из них перерезал девочке горло.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь («Убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью»). По подозрению в совершении преступления задержаны мать девочки и ее знакомый.

Сообщается, что эта семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. В семье воспитываются еще двое мальчиков – 4 и 6 лет.

 
 
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Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства ребенка.
 
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