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Самую большую в Беларуси лодку подняли со дна Немана

28.10.2018 15:27 — Разное | KYKY  
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В гродненском регионе археологи и дайверы подняли со дна Немана самую большую в Беларуси лодку. Ей не меньше 200 лет, но более точные данные установят специалисты в Институте истории НАН, пишет TUT.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Лодку нашли местные жители возле деревни Николаево Ивьевского района. Она лежала неглубоко − от 0,4 до 1,5 метра на расстоянии в примерно четыре метра от берега, но на 30-35 сантиметров была занесена песком. Плюс течение реки в этом месте довольно быстрое. Из-за этого поднять лодку было сложно. Её длина − около восьми метра, ширина чуть меньше метра, а высота − 60 сантиметров.

В операции по подъёму лодки участвовало несколько десятков человек. Сначала объект осмотрела дайверы и закрепили лодку на специальной конструкции, а затем автомобильным краном артефакт подняли на берег. 

Челн доставят в Институт истории, там специалисты его исследуют, установят точный возраст находки и древесину, из которой она сделана. Затем лодку передадут одному из музеев. Но экспедиция ещё не закончилась − местные жители обещали показать несколько мест, где могут быть затоплены похожие лодки. 

 
 
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В гродненском регионе археологи и дайверы подняли со дна Немана самую большую в Беларуси лодку. Ей не меньше 200 лет, но более точные данные установят специалисты в...
 
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