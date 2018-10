Three Days Grace у Мінску (Фота)

Канадцы Three Days Grace выступілі ў мінскім клубе Prime Hall. Лірычныя цяжкавагавікі прывезлі ў Беларусь новы альбом "Outsider", з якім катаюцца па Еўропе з пачатку кастрычніка. Перад канцэртам у Мінску 3DG выходзілі на сцэну амаль штодня: 18 канцэртаў за 26 дзён!

Так што ў Prime Hall група выглядала злёгку стомленай. Але фанатам, якіх сабраўся поўны клуб, гэта не перашкодзіла ні скакаць пад прыпеў "I Hate Everything About You", ні хорам спяваць "Get Out Alive", якую Three Days Grace зайгралі ў акустыцы.

Еўрарадыё пабывала на мінскім канцэрце 3DG і зрабіла некалькі фотаздымкаў: