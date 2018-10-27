На границе с Литвой и Латвией скопились очереди из грузовиков

В выходные ситуация только усугубилась. Самыми загруженными остаются «Каменный Лог» и «Привалка».

Заторы в пунктах пропуска вызваны сезонным увеличением грузопотока – перевозчики закрывают годовые контракты и готовятся к новогодним праздникам. А вот пропускная способность на соседних КПП прежняя. Так, если белорусскую границу машины пересекают быстро, то выезда в соседние страны приходится дожидаться полдня, а то и больше.

Ещё одна причина очередей – безлимитный ввоз топлива в баках грузовиков в Литву. На польском же направлении установлено ограничение в 200 литров. В итоге водители, пытаясь сэкономить деньги, тратят время. Так как на польской границе заторов сейчас нет.