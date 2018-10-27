На Селецком водохранилище перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Как стало известно, трагедия произошла вечером 27 октября на Селецком водохранилище в Березовском районе. Четверо мужчин отправились на лодке на рыбалку. На расстоянии около 700 м от берега алюминиевая казанка опрокинулась и люди оказались в воде.

Прибывшие на место происшествия спасатели достали из воды всех рыбаков. Однако одного из них привести в чувство не удалось, 45-летний мужчина погиб, сообщают представители МЧС.

Остальные пострадавшие 32, 34 и 36 лет были отправлены в больницу. Врачи поставили им предварительный диагноз «общее переохлаждение, алкогольная интоксикация».