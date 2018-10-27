ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Селецком водохранилище перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

28.10.2018 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
На Селецком водохранилище перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла вечером 27 октября на Селецком водохранилище в Березовском районе. Четверо мужчин отправились на лодке на рыбалку. На расстоянии около 700 м от берега алюминиевая казанка опрокинулась и люди оказались в воде.

На Селецком водохранилище перевернулась лодка с четырьмя рыбаками Под Солигорском рыбак погиб от поражения током

Прибывшие на место происшествия спасатели достали из воды всех рыбаков. Однако одного из них привести в чувство не удалось, 45-летний мужчина погиб, сообщают представители МЧС.

Остальные пострадавшие 32, 34 и 36 лет были отправлены в больницу. Врачи поставили им предварительный диагноз «общее переохлаждение, алкогольная интоксикация».

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате происшествия один мужчина погиб.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь – союзник Путина и жертва Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика