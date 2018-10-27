Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по северу - от нуля до минус 2. Днем будет плюс 2 - плюс 7, по югу страны - 8-15 градусов тепла.
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Оранжевый уровень опасности из-за дождей объявлен в Беларуси 29 октября
28.10.2018 13:47 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по северу - от нуля до минус 2. Днем будет плюс 2 - плюс 7, по югу страны - 8-15 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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