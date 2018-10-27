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В матче "Торпедо-БелАЗ" против "Шахтера" был забит самый быстрый гол в чемпионате Беларуси

28.10.2018 16:42 — Разное | Tut.by  
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В матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» был забит самый быстрый гол в этом сезоне, передает федерация футбола.


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Игрок жодинского «Торпедо» Валерий Горбачик открыл счет на 28-й секунде, воспользовавшись недопонимание вратаря и защитника «Шахтера».

Напомним, «горняки» ведут борьбу за медали чемпионата, а автозаводцы за четвертое место, которое дает возможность сыграть в Лиге Европы.

 
 
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