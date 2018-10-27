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Белорусский боксер Иван Баранчик стал чемпионом IBF

28.10.2018 16:57 — Разное | Tut.by  
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Белорус Иван Баранчик стал чемпионом IBF и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе, сообщает Tribuna.com. Бой прошел в Новом Орлеане.


Фото: Reuters

Иван Баранчик владел явным преимуществом на протяжении всего боя против шведа Энтони Йигита. А затем команда соперника белоруса решила не выпускать боксера на восьмой раунд из-за полученных повреждений.

Иван Баранчик — второй чемпион мира в первом полусреднем весе из Беларуси. Ранее титулом WBA завладел Кирилл Релих, который уже вышел в полуфинал WBSS, победив россиянина Трояновского.

В полуфинале турнира Баранчик встретится с победителем боя Джош Тэйлор — Райан Мартин, который пройдет на следующей неделе. Релих встретится с американцем Реджисом Прогрейсом, который в воскресенье победил по очкам Терри Флэнагана.

 
 
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Белорус Иван Баранчик стал чемпионом IBF и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе.
 
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