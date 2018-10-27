ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выживших в лобовом столкновении возле Радошковичей доставили в минские больницы

28.10.2018 17:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Все пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал ОНТ.


Фото: TUT.BY

«В центре неврологии и нейрохирургии — полуторагодовалый мальчик. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Малыша спасло детское кресло. В соседней палате реанимации лежит еще один ребенок. У него многочисленные переломы. Их мамы госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка — в Минскую областную больницу», — рассказали на телеканале.

Напомним, 27 октября около 17.00 на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении Mazda и Volkswagen погибли 4 человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Пять человек были госпитализированы.

По словам очевидца ДТП, который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре неврологии и нейрохирургии - полуторагодовалый мальчик. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В соседней палате реанимации лежит еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский боксер Иван Баранчик стал чемпионом IBF
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика