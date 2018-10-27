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Выживших в лобовом столкновении возле Радошковичей доставили в минские больницы
Все пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал
«В центре неврологии и нейрохирургии — полуторагодовалый мальчик. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Малыша спасло детское кресло. В соседней палате реанимации лежит еще один ребенок. У него многочисленные переломы. Их мамы госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка — в Минскую областную больницу», — рассказали на телеканале.
Напомним, 27 октября около 17.00 на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении Mazda и Volkswagen
По словам очевидца ДТП, который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение.
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В центре неврологии и нейрохирургии - полуторагодовалый мальчик. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В соседней палате реанимации лежит еще...
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