Выживших в лобовом столкновении возле Радошковичей доставили в минские больницы

Все пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал ОНТ .



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«В центре неврологии и нейрохирургии — полуторагодовалый мальчик. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Малыша спасло детское кресло. В соседней палате реанимации лежит еще один ребенок. У него многочисленные переломы. Их мамы госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка — в Минскую областную больницу», — рассказали на телеканале.

Напомним, 27 октября около 17.00 на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении Mazda и Volkswagen погибли 4 человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Пять человек были госпитализированы.

По словам очевидца ДТП, который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение.