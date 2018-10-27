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Более 30% избирателей уже проголосовали на президентских выборах в Грузии
Явка избирателей на проходящих в воскресенье президентских выборах в Грузии на 15 часов (14 мск) составила 30,98%, сообщает ЦИК Грузии.
"На предыдущих президентских выборах в 2013 году активность избирателей на 15 часов составляла - 32,1%", - заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
Она сообщила, что в ЦИК в настоящее время поступили несколько жалоб о нарушениях избирательного процесса.
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Явка избирателей на проходящих в воскресенье президентских выборах в Грузии на 15 часов (14 мск) составила 30,98%, сообщает ЦИК Грузии. "На предыдущих президентских...
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