Более 30% избирателей уже проголосовали на президентских выборах в Грузии

Явка избирателей на проходящих в воскресенье президентских выборах в Грузии на 15 часов (14 мск) составила 30,98%, сообщает ЦИК Грузии.

"На предыдущих президентских выборах в 2013 году активность избирателей на 15 часов составляла - 32,1%", - заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.

Она сообщила, что в ЦИК в настоящее время поступили несколько жалоб о нарушениях избирательного процесса.