В Англии разбился вертолет, на борту которого были президент ФК «Лестер» и его дочь

Глава британского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого до сих пор неизвестна, находились на борту вертолета, который потерпел крушение накануне вскоре после взлета у стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс".

По его данным, вертолет упал из-за проблем с задним винтом. На фотографиях с места происшествия виден большой огненный шар.

Шансы на то, что кто-либо выжил в этом крушении, крайне малы, отмечает телеканал.

Накануне "Лестер" провел игру с "Уэст хэмом", которая завершилась со счетом 1:1.