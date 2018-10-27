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В Англии разбился вертолет, на борту которого были президент ФК «Лестер» и его дочь

28.10.2018 15:48 — Разное | Интерфакс  
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Глава британского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого до сих пор неизвестна, находились на борту вертолета, который потерпел крушение накануне вскоре после взлета у стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс".

По его данным, вертолет упал из-за проблем с задним винтом. На фотографиях с места происшествия виден большой огненный шар.

Шансы на то, что кто-либо выжил в этом крушении, крайне малы, отмечает телеканал.

Накануне "Лестер" провел игру с "Уэст хэмом", которая завершилась со счетом 1:1.

 

 
 
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Глава британского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого до сих пор неизвестна, находились...
 
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