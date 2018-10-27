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Европарламент выступил с инициативой отменить перевод часов

28.10.2018 15:09 — Разное | Интерфакс  
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Страны Европейского Союза в ночь на воскресенье, возможно, в последний раз перевели стрелки часов на один час назад. По всей видимости, в будущем в европейских странах будет действовать летнее время, сообщает "Немецкая волна". В конце августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о решении отказаться от ежегодного перехода на зимнее и летнее время.

С инициативой отменить перевод часов выступил Европарламент. В феврале 2018 года он обратился к Еврокомиссии с просьбой дать "обоснованную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время.

Принимая документ, парламентарии указали на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул чешский депутат Павел Свобода. Он также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов. Выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не имели ожидаемого эффекта, подчеркнул он.

Выполняя решение Европарламента, Европейская комиссия в начале июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. В конце августа Брюссель сообщил результаты данного опроса. Около 84% из 4,6 миллиона проголосовавших высказались за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство из них заявили о том, что предпочли бы оставить летнее время. При этом около двух третей участников (три миллиона человек) опроса оказались жителями ФРГ.

После этого председатель Еврокомиссии предложил отменить перевод стрелок уже в 2019 году. "Люди этого хотят, поэтому мы это осуществим", - заявил Жан-Клод Юнкер. По планам брюссельского ведомства, 31 марта 2019 года страны ЕС в последний раз в обязательном порядке перейдут на летнее время.

А к октябрю следующего года каждое государство Евросоюза должно будет самостоятельно принять решение о том, останется ли оно в летнем времени или перейдет на зимнее. В любом случае соответствующее решение должно одобрить национальное правительство и Европарламент. Одновременно Еврокомиссия стремится избежать ситуации, при которой в разных странах ЕС будет действовать разное время из опасений негативного влияния на внутренний рынок.

При этом уже сейчас известно, что инициативу ЕС поддерживают не все правительства. В частности, премьер-министр Португалии Антониу Кошта высказался за сохранение перехода на зимнее и летнее время.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель еще не высказывала свою позицию по данному вопросу. Министр экономики Германии Петер Альтмайер является сторонником отказа от перевода часов.

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах Евросоюза - опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе Финляндии и странах Балтии, - восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад, напоминает "Немецкая волна".

 
 
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Страны Европейского Союза в ночь на воскресенье, возможно, в последний раз перевели стрелки часов на один час назад. По всей видимости, в будущем в европейских...
 
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