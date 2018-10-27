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Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Беларуси 29 октября
28.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Беларуси 29 октября, сообщили
В понедельник прогнозируются сложные погодные условия. Во многих районах страны пройдут продолжительные сильные дожди, по северу страны - с мокрым снегом. Утром и днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер будет северо-восточный с переходом на южный умеренный, днем местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по северу - от нуля до минус 2. Днем будет плюс 2 - плюс 7, по югу страны - 8-15 градусов тепла.
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Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Беларуси 29 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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