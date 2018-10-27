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Ночная погоня в Слуцке: водителя BMW удалось остановить только после стрельбы по колёсам

28.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ночная погоня в Слуцке: водителя BMW удалось остановить только после стрельбы по колёсам

Водители из группы «Без тормозов в Слуцке» отметили День автомобилиста в кафе за льнозаводом и стали свидетелями неадекватного поведения на дороге, после чего вызвали ГАИ. 

— Около 12 ночи мы ехали с «Гандэлика», на кольце возле ул. Суворова BMW E34 чуть не въехал в нас, всех вырезал и помчался по Ленина в сторону центра города, — рассказал один из очевидцев. — Мы поехали за ним и стали звонить в милицию. Было ощущение, что по городу он ехал минимум 150 км/ч - странно, как на лежачих полицейских ему не вырвало подвеску. Потом была погоня, он уходил обратно через кольцо в 12-м городке на трассу Р23. Зная, что водитель из Слуцка, скорее всего, будет возвращаться обратно, сотрудники ГАИ перекрыли въезды в город. Каким-то образом возле деревни Городище ему удалось выехать обратно в направлении Слуцка, остановить его удалось только в Серягах после стрельбы по колёсам. 

Эту информацию областному порталу МЛЫН.BY подтвердила инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова:

— Около 00:16 житель Слуцка позвонил в милицию и сообщил, что по улице Ленина едет черная машина BMW, которой, возможно, управляет пьяный водитель. Экипаж ГАИ с участковым инспектором прибыл на место. BMW ехала по улице Ленина со стороны автовокзала. Милиционеры подали водителю команду остановиться, однако он проигнорировал сигнал, выехал на улицу Магистральную, потом - на автодорогу Минск–Микашевичи.

По словам Ирины Сапуновой, началось преследование. Милиционеры пытались остановить беглеца, давая сигналы проблесковыми маячками и сиреной. Но водитель, нарушая правила маневрирования и скоростной режим, выезжая на встречную полосу, уходил от погони и даже пытался таранить машину ГАИ.

Наконец, сотрудники милиции приняли решение стрелять по колесам, чтобы предупредить возможное ДТП, в котором могли пострадать другие участники движения. Участковый инспектор сделал два предупредительных выстрела в воздух, потом дважды выстрелил по колесам.

Выстрелами было повреждено заднее левое колесо, но на спущенной резине нарушитель продолжал движение. Задержали его лишь на Центральной улице в деревне Серяги Слуцкого района.

Водителем машины оказался 30-летний случчанин, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На этот раз в отношении нарушителя составлено пять административных протоколов.

Ночная погоня в Слуцке: водителя BMW удалось остановить только после стрельбы по колёсам


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Водители из группы «Без тормозов в Слуцке» отметили День автомобилиста в кафе за льнозаводом и стали свидетелями неадекватного поведения на дороге, после чего...
 
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