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7 миллионов просмотров: видео с виртуозно взбивающим пену японцем набирает популярность

28.10.2018 17:35 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. Японец по имени Карин (かりん) приобрел популярность в Twitter благодаря своему особому навыку. Мужчина виртуозно умеет… взбивать пену.  

Первый ролик из серии «сделай огромный кусок пены практически из ничего» был опубликован 17 октября. За прошедшее время его посмотрели 6,98 миллиона раз.  

Видео Карин подписал примерно так: «Ничего особенного, но это мой единственный уникальный навык. И я хочу, чтобы вы его увидели».  

Затем японец выдавливает себе на ладонь немного белой пенки с глиной для умывания и начинает творить. Он сжимает средство, трёт его, добавляет воду и повторяет свои действия. В итоге получается кусок пены размером с неаккуратный снежок.  

Во втором видео, которое набрало 1,27 миллиона просмотров, Карин использует другое косметическое средство, выдавливает его чуть больше, но в итоге пены получается меньше. Здесь можно подумать, что мужчина использует какие-то особые крема, но следующее видео удивляет сильнее.  

Третий ролик был опубликован 19 октября и набрал 233 тысячи просмотров. На нём японец получает пену из кускового мыла. К удивлению пользователей, Карин просто намылил руки и ухитрился создать густую пену, размерами не уступающую той, что была на первом видео.  

7 миллионов просмотров: видео с виртуозно взбивающим пену японцем набирает популярность
Фото: twitter.com/na_mi_da  

После этого посыпались комментарии.  

«Где вы научились этой технике?»,  

«Давайте просто притворимся, что мы тоже так можем, и пойдём дальше»,  

«Я пробовал повторить сегодня утром, но осознал, что у меня ничего не получается. И только моя рука очень сильно устала».  

Навыки мужчины настолько поразительны, что даже сотрудники компании, производящей косметические средства, которыми пользовался Карин, попросили его в комментариях научить их делать так же.  

Поскольку японец сделал этой компании отличную рекламу, возможно, ему подарили немного этой продукции. Однако общение происходит на японском, поэтому наверняка сказать нельзя.  

Последний, на данный момент, ролик был опубликован 27 октября, сейчас у него всего 3,6 тысячи просмотров. В этом видео Карин показывает и рассказывает, как получать много пены.  

Впрочем, стоит допустить вероятность того, что из пор кожи японца выделяется нечто, что помогает ему скреплять пену и увеличивать её в объёме.  

Несколько лет назад мы рассказывали про одну из традиций японцев. 

Посмотрите, как выглядят японские завтраки – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Японии. Японец по имени Карин (かりん) приобрел популярность в Twitter благодаря своему особому навыку. Мужчина виртуозно умеет… взбивать пену.   Первый ролик...
 
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