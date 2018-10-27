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День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране?

28.10.2018 17:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь отмечает день автомобилиста и дорожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна развивает качество магистралей, состояние которых заслуживает хороших оценок от автомобилистов из разных стран. Сейчас активно ведется реконструкция основных трасс.

День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране?

Всегда загруженная дорога «Минск-Микашевичи» уже готова к эксплуатации, завершена модернизация первого участка магистрали из Минска через Гродно в Польшу. Вторая часть работ завершится ко II Европейским играм.

День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране?

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
300 автомобилей, которые производятся в Борисове для обслуживания определенных клиентских групп (их 12 было). Одна из наших задач. Перевозить самих же болельщиков – это тоже обновление парка. Минтранс перевозчик.

К континентальным стартам наша воздушная гавань тоже планирует увеличить свой пассажиропоток. Вторая взлетно-посадочная полоса начнет принимать самолеты в первой половине 2019 года.

День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране?

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь отмечает день автомобилиста и дорожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна развивает качество магистралей,...
 
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