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Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона

28.10.2018 16:50 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился практически сразу после взлета с поля стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона

Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона

Крушение произошло недалеко от стадиона команды в британском Лестере сразу после матча с командой «Вест Хэм Юнайтед». Спасателям потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь на месте падения вертолета.

Как известно, на борту находились тайский бизнесмен, его дочь и еще 3 человека. Информации о выживших не поступало.

Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона

 
 
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Новости Великобритании. Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился практически сразу после взлета с поля стадиона, сообщили в...
 
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