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Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона
Новости Великобритании. Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился практически сразу после взлета с поля стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крушение произошло недалеко от стадиона команды в британском Лестере сразу после матча с командой «Вест Хэм Юнайтед». Спасателям потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь на месте падения вертолета.
Как известно, на борту находились тайский бизнесмен, его дочь и еще 3 человека. Информации о выживших не поступало.
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Новости Великобритании. Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» разбился практически сразу после взлета с поля стадиона, сообщили в...
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