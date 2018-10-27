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Хэллоуин: от ужаса на лице до счастья в булке. Любопытные факты о древнем празднике
31 октября – страшный день календаря. Пришло время Хэллоуина. А, значит, из тьмы повылазят вурдалаки, монстры и прочие представители нечистой силы и устроят на Земле веселый карнавал. Составить им компанию или нет – каждый решает сам. Однако, как известно, многовековая история Хэллоуина вдохновляет миллионы людей на участие в этом шоу. И дети, и взрослые делают из тыкв светящиеся головы, надевают на себя наряды и гримируются – чем страшнее, тем прикольнее. Мальчишки и девчонки ходят по соседям в поисках сладостей, девушки постарше гадают. Так вот и празднуют.
А как все начиналось? Раньше мы и сами не знали многого: Хэллоуин он и
Почему Хэллоуин? Есть такой праздник у католиков – День всех святых. Отмечается он всегда 1 ноября. А вот ночь накануне, т.е. 31 октября, древние называли Вечером всех святых. Хэллоуин, как известно, придумали кельты, населявшие Ирландию и Шотландию. Теперь смотрите, что получается: словосочетание «Вечер всех святых» по-английски звучит All-Hallows-Evening, а произносили короче – «хэллоуин». Вы же знаете: англичане всегда часть букв не выговаривают. Так и пошло название из далекого 16-го века.
Откуда
А кто такой Джек? Был такой в ирландской мифологии чудак. Работал кузнецом и слыл среди местных безнадежным алкоголиком. Виски в те времена уже гнали. Ладно бы только пил, а то ведь всех достал мелкими пакостями. Даже Бога обманывал и Дьявола. К радости всех трудящихся он недолго их мучал: умер от чего-то. Но ни в рай, ни в ад душу Джека не взяли. Видно, припомнили ему бестолковое его существование. Иди, мол, на все четыре стороны! Правда, Дьявол пожалел, дал тлеющий уголек на дорожку. Сунул его Джек в пустую тыкву и пошел, ветром гонимый. Так появился в его руках фонарь. Теперь светящаяся тыква считается главным атрибутом Хэллоуина. Раньше внутрь ставили свечи, позже появилось электричество, и в фонари Джека иногда стали вкручивать лампочки.
Что едят на Хэллоуин? Никаких запретов, как в религиозные посты, церковники в этот праздник не придумали. Но к обычному обеду или ужину люди по традиции добавляют всякие сладости – сиропы, конфеты, карамельки из яблочного сока.
Как празднуют? Взрослые устраивают костюмированные шествия. Они бродят по улицам и
На что гадают? Здесь несколько вариантов. Девушки чистят яблоко, чтобы кожура была длиннее, бросают ее через плечо. Потом смотрят на нее и пытаются угадать, какую букву напоминает упавшая кожура. Это первая буква имени будущего жениха. Еще вариант. Выпекается булка с изюмом. Заранее в тесто что-нибудь кладут: горошину, щепку, монетку, кольцо, лоскуток ткани. Есть, конечно, риск проглотить несъедобный предмет или сломать зуб. Но чего не сделаешь ради того, чтобы узнать свое будущее! Попался горох – нескоро замуж, а вот кольцо – к свадьбе. Щепка во рту – жди неприятностей в семье. Если монета на зубах – к богатству, а тряпка – к нищете.
С праздником, ребята! Веселого вам настроения!
В.Д.
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31 октября – страшный день календаря. Пришло время Хэллоуина. А, значит, из тьмы повылазят вурдалаки, монстры и прочие представители нечистой силы и устроят на Земле...
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