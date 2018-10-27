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Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

28.10.2018 16:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальная находка в Немане. В Ивьевском районе дайверы подняли со дна реки старинный челн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его длина – больше 8 метров.

Как отмечают специалисты из Национальной академии наук, подобных находок в Беларуси еще не совершали. Операцию по подъему судна планировали еще с 2017 года.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Это почти ювелирная работа, только под водой и в водолазных костюмах. Спешка здесь не уместна – лодка много времени провела в водах Немана, лежит под наклоном, к тому же, засела в иле на 30 сантиметров. Любое необдуманное движение может стать фатальным.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Андрей Лихачев, руководитель дайвинг-клуба «Морской Пегас», руководитель группы подводной археологии Института истории НАН Беларуси:
Использовали технологию, которая применяется при подъёме кораблей настоящих и больших.

Подъем занял почти час – и вот воды Немана выпустили на свет уникальную находку.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Посмотреть на подъем сбежалась вся деревня. Среди них и Виктор Фурманюк – он первым обнаружил лодку. Мужчина – заядлый рыбак. К тому же, выяснилось: служил на Севере в военно-морском флоте гидроакустиком, то есть охотником за подводными лодками. Шутит, что даже в Немане и то смог найти.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Виктор Фурманюк, житель деревни Николаево:
Пошел, соседу сказал. А он быстренько на телефон – и вот красавица на берегу.

Длина челна – больше 8 метров, ширина – почти метр. Таких крупных экземпляров в Беларуси еще не поднимали.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Галина Буро, СТВ:
Лодки-долблёнки – один из самых популярных видов водного транспорта прошлых лет в Беларуси. Как понятно из названия, ее выдалбливали из ствола дерева. И древние жители начали это делать еще в каменном веке. К какому периоду относится конкретно эта находка, еще предстоит выяснить специалистам.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Археологи пока только предполагают: лодке, возможно, не меньше 200 лет. Как знать, а вдруг она связана с русско-шведской войной, ведь по истории в этих местах переправлялось шведское войско по парому, который был построен как раз из таких лодок.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

Максим Чернявский, старший научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси:
Павінны дачакацца нашых калег з Інстытута эксперыментальнай батанікі, якія зробяць дзве вельмі важныя рэчы. Першая рэч – яны скажуць дакладна, які выкарыстоўваўся матэрыял, і другая (я вельмі спадзяюся, што ім атрымаецца) – па гадавых кольцах атрымаць умоуна, у якім адрэзку было ссечана дрэва, з якога зроблен гэты човен.

Древнюю 8-метровую лодку-долблёнку подняли со дна Немана: что говорят о находке специалисты

После всех анализов лодку надо будет хорошенько просушить: на это уйдет как минимум год. Специалисты говорят, что сделают всё возможное, чтобы побыстрее разгадать тайну древнего челна и позволить белорусам прикоснуться к своей истории.

 
 
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Новости Беларуси. Уникальная находка в Немане. В Ивьевском районе дайверы подняли со дна реки старинный челн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его...
 
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