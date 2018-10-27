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Дожди с мокрым снегом: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 29 октября

28.10.2018 16:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Из-за дождей в Беларуси объявлен предпоследний уровень опасности на 29 октября.  

По сведениям Белгидромета в последний понедельник октября на территории республики прогнозируются сложные погодные условия, продолжительные сильные дожди с мокрым снегом.  

В Бресте дожди, до +7°С ночью и +13-15°С днём.  

В Гродно продолжительные дожди, ночью до +4 градусов тепла, днём будет +3-5°С.  

В Витебске ночью +1-3°С, днём дождь с мокрым снегом и до +4°С.  

В Могилёве ночью +2-4 градусов тепла, днём – плюс 3-5°С, дожди с мокрым снегом.  

В Гомеле сильные дожди с мокрым снегом, +5-7°С ночью и до +13°С днём.  

В Минской области дожди с мокрым снегом. Температура воздуха – от 2 до 7 градусов выше нуля.  

В столице продолжительные сильные дожди, ночью +2-4 градуса тепла, днём воздух нагреется до +6°С.  

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Из-за дождей в Беларуси объявлен предпоследний уровень опасности на 29 октября.   По сведениям Белгидромета в последний понедельник октября на...
 
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