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Литва перешла на зимнее время

28.10.2018 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Литва перешла на зимнее время

marusyacup.com

28 октября, в 4 ч. утра Литва перешла на зимнее время - стрелки часов перевели на час назад. По этому времени жители Литвы будут жить до последних выходных марта.

Это может быть один из последних переводов стрелок часов в Литве.

Еврокомиссия в сентябре сообщила, что предлагает странам - членам Евросоюза отказаться от перевода стрелок часов с 2019 года, однако окончательное решение еще не принято. Международные новостные агентства сообщают, что, в соответствии с последним вариантом предложения, от сезонного времени предлагается отказаться с 2021 года.

Зимнее и летнее время вводится с целью более оптимального использования светлого времени суток, однако критики говорят, что перевод часов может вредить здоровью. Географически одна пятая часть Литвы (западная часть) попадает в первый часовой пояс, остальная часть страны - во второй часовой пояс, пишет DELFI.

 

 
 
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28 октября, в 4 ч. утра Литва перешла на зимнее время - стрелки часов перевели на час назад. По этому времени жители Литвы будут жить до последних выходных марта.
 
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