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Белстат назвал самые популярные автомобильные марки в Беларуси
В последнее воскресенье октября в Беларуси традиционно отмечается День автомобилиста и дорожника. К этом дню Национальный статистический комитет Беларуси подготовил свой традиционный
В обзоре отмечается, что ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности белорусов. На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей и по сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук.
Обеспеченность населения легковыми автомобилями
Наличие легковых автомобилей, находящихся в личной собственности белорусов,
Отметим, что эти данные расходятся
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В обзоре отмечается, что ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности белорусов. На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано...
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