Белстат назвал самые популярные автомобильные марки в Беларуси

В последнее воскресенье октября в Беларуси традиционно отмечается День автомобилиста и дорожника. К этом дню Национальный статистический комитет Беларуси подготовил свой традиционный обзор , в котором также указал самые популярные автомобильные марки в стране.

В обзоре отмечается, что ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности белорусов. На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей и по сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук.

Обеспеченность населения легковыми автомобилями

(на конец года; в расчете на 1000 человек населения; штук)







Наличие легковых автомобилей, находящихся в личной собственности белорусов,

по маркам (штук)

Марка автомобиля На 1 января

2017 года На 1 января

2018 года Volkswagen 404 361 405 878 Opel 225 022 224 743 Audi 196 281 196 138 Ford 189 448 188 230 Renault 174 903 180 743 Peugeot 118 313 118 826 Mercedes-Benz 92 386 91 242 Citroen 88 158 88 085 BMW 83 904 84 012 Nissan 77 687 79 497 Lexus 5 759 5 833 Geely 2 506 2 615

Отметим, что эти данные расходятся с данными ГАИ — в обзоре Белстата не фигурируют российский ВАЗ, корейский Hyundai и другие популярные автомобильные бренды.