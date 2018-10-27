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Белстат назвал самые популярные автомобильные марки в Беларуси

28.10.2018 17:52 — Разное | Tut.by  
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В последнее воскресенье октября в Беларуси традиционно отмечается День автомобилиста и дорожника. К этом дню Национальный статистический комитет Беларуси подготовил свой традиционный обзор, в котором также указал самые популярные автомобильные марки в стране.

В обзоре отмечается, что ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности белорусов. На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей и по сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук.

Обеспеченность населения легковыми автомобилями
(на конец года; в расчете на 1000 человек населения; штук)

Наличие легковых автомобилей, находящихся в личной собственности белорусов,
по маркам (штук)

Марка автомобиля

На 1 января
2017 года

На 1 января
2018 года

Volkswagen

404 361

405 878

Opel

225 022

224 743

Audi

196 281

196 138

Ford

189 448

188 230

Renault

174 903

180 743

Peugeot

118 313

118 826

Mercedes-Benz

92 386

91 242

Citroen

88 158

88 085

BMW

83 904

84 012

Nissan

77 687

79 497

Lexus

5 759

5 833

Geely

2 506

2 615

Отметим, что эти данные расходятся с данными ГАИ — в обзоре Белстата не фигурируют российский ВАЗ, корейский Hyundai и другие популярные автомобильные бренды.

 
 
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В обзоре отмечается, что ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности белорусов. На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано...
 
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