"Юнисону" не отдали завод GM в Петербурге

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ТАСС

— сказали в комитете.Ранее стало известно, что белорусско-британское автомобильное предприятие ЗАО «Юнисон», представители которого несколько лет назад вели переговоры по использованию производственной площадки завода GM в Петербурге, инициировало встречу с администрацией города.26 октября вице-губернатор Петербургаи председатель комитета по промышленной политике и инновациямобсудили с потенциальными инвесторами завода GM в Шушарах планы по проекту. Мовчан подтвердил на встрече заинтересованность в возобновлении производства, но от дальнейших комментариев отказался.General Motors прервал развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским «Автотором». Сама компания объяснила уход «экономическими причинами» и уведомила Минпромторг, что готова вернуться в Россию «при изменении рыночного тренда», но некоторые эксперты назвали причиной давление правительства США.На протяжении следующих трех лет на площадку претендовали различные игроки, в том числе «Юнисон». О переговорах производителя с GM в 2016 году сообщал Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Беларуси. Предполагалось, что компания получит площадку в управление и начнет выпускать в Петербурге автомобили премиальной марки Cadillac. Но сделка не состоялась.На этот раз «Юнисон» собирается не арендовать, а выкупать завод у General Motors, говорит источник, близкий к переговорам. Начать работу предприятие может уже в следующем году. На нем планируется собирать не только Cadillac, но и другие марки из модельного ряда производителя. «Речь, в том числе, может идти об электрокарах», — отмечает собеседник издания.С конца 2015 года крупнейшим владельцем компании «Юнисон» является белорусский бизнесмен. Он выкупил долю у своего партнера Виталия Арбузова. По информации «Ежедневника», Алексей Ваганов давно известен своими деловыми связями в России. С российскими партнерами он участвовал в возведении и раскрутке водочного завода в Курске, вместе с ними развивает на постсоветском пространстве бизнес по переработке отходов (TDF Ecotech) и инвестирует в гостиницы в Беларуси и России.В августе нынешнего года на заводе «Юнисон» под Минском стартовало производство электрокаров Zotye. Российские эксперты отмечают, что китайская Zotye давно хочет зайти на российский рынок. Объемы продаж этого бренда пока невелики. По итогам 2017 года в России было реализовано 1088 машин Zotye, за три квартала 2018 года — 1784.Инвестиции GM в запуск площадки в Шушарах оценивались в 300 млн долларов.— считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб». Заявленная мощность предприятия GM составляет 100 тысяч машин в год, но нужно выпускать хотя бы 50 тысяч, чтобы бизнес был коммерчески успешен, говорит эксперт.