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Дождь, ветер, мокрый снег. Синоптики предупреждают о плохой погоде в понедельник
Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY
В Минске утром и днем 29 октября ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, мокрый снег), утром и днем осадки сильные. Температура воздуха +4...6°C. Ветер южный, 8−13 м/с.
В Бресте завтра продолжительные дожди, ночью и утром — сильные. Температура воздуха +13…15°C. Ветер южный, 8−13 м/с.
В Витебске в понедельник пройдет дождь с мокрым снегом, утром и днем осадки сильные. Температура воздуха +2…4°C. Ветер восточный, порывы до 20 м/с.
В Гомеле 29 октября дожди, температура воздуха +11…13°C. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с.
Гродно в понедельник накроют продолжительные сильные дожди. Температура воздуха +3…5°C. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с.
В Могилеве завтра дождь с мокрым снегом, утром и днем осадки сильные. Температура воздуха +3…5°C. Ветер юго-восточный, порывами до 20 м/с.
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