В Минске в подъезде дома крыса покусала девочку

26 октября в доме № 19 во 2-м переулке Багратиона 12-летнюю девочку укусила крыса. Корреспонденту агентства «Минск-Новости» удалось взять комментарий в КУП «ЖКХ Партизанского района» и выяснить, что происходит сейчас на месте инцидента.
По словам представителей этого предприятия, ситуация находится у них под контролем: с 10 утра воскресенья сотрудники обслуживающей организации проводят комплекс мер по борьбе с грызунами — дератизацию, в подъезде, где крыса покусала девочку.
— Ежемесячно проводим плановую дератизацию всего дома. Если возникает необходимость, то прибегаем к дополнительной санитарной обработке. Такая как раз была выполнена в понедельник, 22 октября, в связи с поступившей накануне заявкой от жильцов о наличии крыс в подъездах, — отметила начальник отдела благоустройства КУП «ЖКХ Партизанского района» Инна Тарасенок. — После дератизационных мероприятий крысы сперва активизируются и из подвала могут легко добраться до верхних этажей. А мусоропровод в подъезде № 4, где произошел инцидент, давно нуждается в ремонте. Однако многие жильцы не хотят принимать участие в обслуживании ствола мусоропровода, так как услуга осуществляется за их счет. Поэтому грызуны через дыры и пробрались на 8-й этаж. Жильцы неоднократно обращались в ЖЭС по поводу нашествия крыс, но сами категорически отказываются от заваривания мусоропровода: опросы проводились в 2016, 2017 и 2018 годах.
Коммунальники уверяют, что самый действенный способ избавиться от грызунов — консервация мусоропровода. В понедельник вечером в связи со сложившейся ситуацией будет проведен очередной поквартирный обход, чтобы призвать жильцов к завариванию мусоропровода — для принятия решения нужно собрать подписи не менее 51% согласных на это жильцов. Родители пострадавшей девочки примут в нем участие.
Напомним, 26 октября в доме № 19 во 2-м переулке Багратиона 12-летнюю девочку укусила крыса. Сейчас ребенок в больнице, где проходит курс прививок от бешенства.