В Минске в подъезде дома крыса покусала девочку



Фото: Полина Шандрак, "Минск-Новости"

«Минск-Новости»

По словам представителей этого предприятия, ситуация находится у них под контролем: с 10 утра воскресенья сотрудники обслуживающей организации проводят комплекс мер по борьбе с грызунами — дератизацию, в подъезде, где крыса покусала девочку.отметила начальник отдела благоустройства КУП «ЖКХ Партизанского района». —Коммунальники уверяют, что самый действенный способ избавиться от грызунов — консервация мусоропровода. В понедельник вечером в связи со сложившейся ситуацией будет проведен очередной поквартирный обход, чтобы призвать жильцов к завариванию мусоропровода — для принятия решения нужно собрать подписи не менее 51% согласных на это жильцов. Родители пострадавшей девочки примут в нем участие.Напомним, 26 октября в доме № 19 во 2-м переулке Багратиона 12-летнюю девочку укусила крыса. Сейчас ребенок в больнице, где проходит курс прививок от бешенства.