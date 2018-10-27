На международный конкурс представит видеоролик УВД Гродненского облисполкомам

УВД Гродненского облисполкома примет участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел.

В конкурсе, который проводится впервые, также будут представлены видеоролики из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Его организатором выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Автором сценария гродненского видеопродукта является старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Максим Базыленко. Кстати, он сам снимал видеоролик.





Максим Базыленко рассказал, что изначально замысел был другим, однако по ходу обсуждения его заинтересовала тема «мгновенной кармы»: главного героя, который не отказался от взятки, сразу же ждет наказание за содеянное.





Съемки проходили в микрорайоне Ольшанка. По реакции очевидцев, творческий процесс вызвал у них интерес. По сюжету видеоролика была сымитирована авария двух транспортных средств с участием нетрезвого водителя-нарушителя. Главные роли исполняли сотрудники УВД, их дети, а также редактор газеты «Милицейский вестник».