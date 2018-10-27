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На международный конкурс представит видеоролик УВД Гродненского облисполкомам

28.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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УВД Гродненского облисполкома примет участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел. 
 
В конкурсе, который проводится впервые, также будут представлены видеоролики из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Его организатором выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации.
 
Автором сценария гродненского видеопродукта является старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Максим Базыленко. Кстати, он сам снимал видеоролик.
 
На международный конкурс представит видеоролик УВД Гродненского облисполкомам
 
Максим Базыленко рассказал, что изначально замысел был другим, однако по ходу обсуждения его заинтересовала тема «мгновенной кармы»:  главного героя, который не отказался от взятки, сразу же ждет наказание за содеянное.  
 
На международный конкурс представит видеоролик УВД Гродненского облисполкомам
 
Съемки проходили в микрорайоне Ольшанка. По реакции очевидцев, творческий процесс вызвал у них интерес. По сюжету видеоролика была сымитирована авария двух транспортных средств с участием нетрезвого водителя-нарушителя. Главные роли исполняли сотрудники УВД, их дети, а также редактор газеты «Милицейский вестник».
 
 
Фото пресс-службы УВД Гродненского облисполкома
http://grodnonews.by/
 
 
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УВД Гродненского облисполкома примет участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. Об этом сообщила пресс-служба управления...
 
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